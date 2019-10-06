الاكثر مشاهدة - الزعيم عادل إمام يغني في حفل زفاف ابنه ويشعل مواقع التواصل (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم عادل إمام يغني في حفل زفاف ابنه ويشعل مواقع التواصل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعاد الجمهور المصري خلال الساعات القليلة الماضية، ذكريات حفلات الزفاف الفخمة لبعض مشاهير الفن وأبنائهم في فترة التسعينيات والتي عُرضت خلال برنامج "ليلة العمر" الذي كان يبث في تلك الفترة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مميزة من حفل زفاف كل من الفنان أحمد السقا والفنانة رانيا فريد شوقي والمخرج رامي إمام، والتي حرص على حضورها وقتها عدد كبير جدًا من نجوم الفن والمجتمع، وبدأوا بمقارنتها بالحفلات التي تقام حاليًا.

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وكان من أبرز اللقطات التي تم تداولها، من حفل زفاف المخرج رامي إمام نجل الزعيم عادل إمام، والذي حضره كل من الفنانين الراحلين أحمد زكي ومصطفى متولي وعمر الحريري وعلاء ولي الدين وكمال الشناوي وفاروق الفيشاوي ونور الشريف، والفنان القدير صلاح السعدني وميرفت أمين ويسرا ومحمد هنيدي وليلى علوي وبوسي ومصطفى قمر وأخرين.

وحرص الزعيم وقتها على التعبير عن مدى سعادته بزفاف نجله الأكبر، فقرر ترديد كلمتين فقط على هيئة أغنية وهما "هجوز ابني" ليرد عليه زملائه بنفس الكلمات.