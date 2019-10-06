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صنعاء - ياسمين الخيامي - لأول مرة منذ بدء الحرب الرئيس هادي والملك سلمان وولي عهده وكل اليمنيين شمالا وجنوبا يضحكون ملئ قلوبهم بسبب نكتة قالها اشهر وزير اماراتي عن الحرب في اليمن

2019/10/06 الساعة 09:43 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

لأول مرة منذ بدء الحرب الرئيس هادي والملك سلمان وولي عهده يضحكون ملء قلوبهم بسبب هذه النكتة التي قالها الوزير الاماراتي انور قرقاش عن الحرب في اليمن

يعرف الجميع ان لدولة الامارات اهدافها التي كانت غير معلنة واصبخ الجميع يعرفها اهداف غير تلك التي تعلنها وهو اعادة الشرعية بينما هي تتمنى اليوم قبل الغد الاطاحة بالحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس هادي لبناء كيان جنوبي تتحكم فيه كيفما تشاء وتخرج السعودية من اليمن غير ابهة بالمصالح السعودية خاصة وان اليمن هي الجار الاقرب للسعودية .

هذا الامر يدركه الجميع بعد انكشاف كل اوراق الامارات لذلك فان ماقاله الوزير انور قرقاش يعتبر بمثابة النكتة .

فقد أشاد وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور محمد قرقاش، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل لم الشمل بين بعض أطراف الصراع في اليمن عبر حوار جدة. وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وأضاف الوزير الإماراتي أنه من الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين. وتابع قرقاش قائلا: الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما. ودعت السعودية كلا من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي إلى حوار في جدة بعد مواجهات في بعض محافظات جنوب اليمن.

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