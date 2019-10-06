تعرف على حصاد 24 ساعة من جبهة الضالع

الأحد 6 أكتوبر 2019

المقاومة

كتب الضالع - الخليج 365

كسرت القوات الجنوبية المشتركة زحوفات مسلحي جماعة الحوثي الانقلابية في عدد من الجبهات المشتعلة شمال وغربي محافظة الضالع منذ منتصف ليلة البارحة.



وذكرت مصادر محلية، ان القوات الجنوبية تصدت لهجومين منفصلين شنته المليشيات الحوثية على مواقع القوات الجنوبية في جبهتي الزبيريات بقعطبة والريبي بحجر بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة بينها سلاح المدفعية الجنوبية التي استهدفت اهدافا عسكرية لمليشيات الحوثي غربي الضالع سقط اثرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الانقلابية غربي الضالع.

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واكدت المصادر ،في جبهة الازارق، ان القوات الجنوبية هناك كسرت هجوما كبيرا لمليشيات الانقلاب الحوثي على موقع جبل الشجفا الاستراتيجي المطل على محافظة تعز.

هذا وشهدت جبهات محافظة الضالع مؤخرا اندلاع اشتباكات عنيفة في بلدة شخب بمديرية قعطبة بعد ان قصفت مليشيات الحوثي مواقع القوات الجنوبية هناك.

الى ذلك تتجددت المواجهات العسكرية والمعارك الضارية بين الحينة والاخرى اخر 24 ساعة بين القوات الجنوبية المشتركة ومسلحي جماعة الحوثي في عددا من الجبهات المشتعلة شمال وغربي محافظة الضالع.