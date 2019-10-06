صنعاء.. ملصقات على مقابر مستحدثة تكشف حجم خسائر المليشيا بصعدة

الأحد 6 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

كشفت ملصقات لقتلى الميليشيا انتشرت بالمقابر التي استحدثتها في صنعاء ومناطق سيطرتها، وأخرى وضعت على سيارات، أن العشرات من قادة الميليشيا، ومن مختلف الرتب، لقوا مصرعهم في المواجهات الدائرة في محافظة صعدة، وفي غارات لمقاتلات التحالف، رغم الادعاءات التي تسوقها هذه الميليشيا بالحديث عن انتصارات وهمية.



وبحسب البيانات التي حملتها هذه الملصقات، فإن أغلب هؤلاء لقوا مصرعهم في معارك محور كتاف بمحافظة صعدة، خلال الأسابيع الماضية من المواجهات المتواصلة هناك، وبينهم قيادات ميدانية بارزة، ووجهاء قبليون، وغيرهم من عناصر في أمن الميليشيا وإعلامها الحربي.

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وتظهر الملصقات التي وزعتها أسر الضحايا، أن من بين القيادات البارزة في ميليشيا الحوثي التي سقطت خلال المواجهات، العميد أمين حميد الحميري، قائد محور صعدة، قائد الشرطة العسكرية فرع صعدة، والعميد محمد علي حسن دعبش، قائد محور البيضاء بالمنطقة الرابعة، والعميد أحمد يحيى هاشم شرويد، مسؤول شعبة الاستخبارات والمعلومات بالمنطقة الرابعة، والعميد عبد الله حسين علي خطاب، مسؤول الإمداد والتموين بالمنطقة الرابعة.

كما تظهر الملصقات، مصرع العميد عادل مقبل أبو اصبع، قائد اللواء 135 مشاة، والعميد أحمد عبد الودود علي العستوت، قائد اللواء (الأول نصر)، والعميد كمال عبد الله لهيم اللهيم، والعميد عمر أحمد ناصر صيفان، والعقيد عبد الله أحمد حسين شيبان، القائد العسكري بمحور آل ثابت، والعقيد جعفر عبد الله المقشي، مسؤول الأمن الوقائي في محور صعدة، والعقيد أحمد عبد الله الخراشي، والعقيد عبد العزيز قطران محمد العجل.