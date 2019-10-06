حجة.. قوات الجيش تسقط مسيَّرة حوثية في مديرية حيران

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الأحد 6 أكتوبر 2019
الجيش
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الخليج 365 ـ متابعات
اسقطت قوات الجيش الوطني، أمس، طائرة مسيرة إيرانية الصنع شمال محافظة حجة.
وذكر مصدر عسكري أن الطائرة المسيرة إيرانية الصنع كانت في مهمة استطلاع، بحسب موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية.
يشار إلى أن قوات الجيش اليمني كانت أعلنت، السبت، عن تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية حيران بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.
وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني إن الطائرة الحوثية المسيّرة التي تم إسقاطها تهدف إلى استطلاع مواقع الجيش الوطني في مديرية حيران.
وأكد، أنه تبين بعد فحص حطام طائرة الاستطلاع أنها إيرانية الصنع.
وهذه الطائرة هي الثامنة التي يعترضها الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة في محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري، وغالبيتها طائرات مفخخة تم إطلاقها باتجاه أحياء سكنية.
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