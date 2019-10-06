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الأحد 6 أكتوبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365 ـ ذمار
قالت مصادر محلية إن مقاتلا حوثيا من ذمار فاجأ أسرته باتصال من الوديعة بعد نحو عام من دفن جثمانه في مديرية عنس بذمار جنوب صنعاء.
وذكرت المصادر أن مقاتلا حوثيا يدعى "محمد أحمد صالح الجميم"ي البالغ من العمر 22 أخبر أسرته في مكالمة هاتفية انه على قيد الحياة واسير لدى قوات الحكومة الشرعية في الوديعة منذ مايقارب عام من إشاعة خبر مقتله، وفق الصحوة نت.
وكانت مليشيات الحوثي سلمت قبل عام أحد جثث عناصرها في قرية الجميمة مديرية عنس محافظة ذمار بعد أن أخبرت أهله انه قتل في غارة جوية في جبهة الحدود مع السعودية .
وتزايدت مؤخرا مثل هذه الحالات وظهور اسرى لدى قوات الحكومة الشرعية لعناصر مليشيات الحوثي بعد اعلانها لإشاعة مقتلهم دون تسليمها لأسرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ذمار.. مقاتل حوثي يفاجئ أسرته باتصال بعد عام من إعلان مقتله ودفنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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