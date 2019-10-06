شكرا لقرائتكم خبر عن صعود متسارع للريال اليمني وانخفاض كبير للدولار الامريكي والريال السعودي اليوم اليوم الاحد 6اكتوبر 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار الصرف في العاصمة صنعاء

الريال السعودي Advertisements

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