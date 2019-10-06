شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يكشف موعد وقف الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، أمس السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المعيقة للسلام في اليمن.

وأضاف أن الحرب اليمنية ستنتهي عندما يتوقف الدعم الأجنبي لها من قبل الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين والفرنسيين.

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وأكد الحوثي في مقابلة له مع صحيفة "غازتدوار" التركية، أن القيادة السياسية في صنعاء، التابعة لجماعة الحوثي، ترحب بأي مبادرة للحوار.

وأشار الى موقف السعودية من مباردة رئيس المجلس السياسي للحوثيين" مهدي المشاط" قائلاً: "إن قبل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مبادرة السلام، فهذا ما تريده صنعاء حلا سلميا لشعب اليمني، وإن أبوا فلن يقدم الشعب اليمني رقابة لتذبح كما قال قائد الثورة، لكنه سنوجعهم أكثر، وفقاً لوسائل الإعلام الحوثية.