شكرا لبحثكم عن خبر بعد رفضه بيعه له.. مشرف حوثي يسطو على رقم جوال ”يمن موبايل” خاص بمواطن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - استولى مشرف حوثي على رقم جوال " يمن موبايل " خاص بمواطن يمني بعد رفضه بيعه له .
وقال مواطن يمني اليوم السبت لموقع " المشهد اليمني " ان مشرف حوثي اتصل به وطلب منه بيع رقم هاتفه الجوال " يمن موبايل " المميز الخاص به وبعد رفضه بيعه قام المشرف بفصله على المواطن وتحويله له .
وأضاف المواطن " بينما انا اكلم والدتي وإذا بالهاتف يتوقف بشكل مفاجئ على الرغم من شحني باقة شهريه لم يمر عليها غير يومين .
وأكد أنه ذهب اليوم الثاني للشركة وإذا بهم يخبروه أن الرقم الذي يريد إعادته خاص بشخص آخر ووعده بصرف رقم آخر له بديل عنه .
ووضح أنه بعد رفضه لذلك لم يعيروه أي اعتبار وهو ماجعله يتصل بالرقم الخاص به وإذا المشرف يخبره أن الرقم أصبح ملكة وأخبره ان لا يفكر أنه سيرجع إليه مرة ثانية .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفضه بيعه له.. مشرف حوثي يسطو على رقم جوال ”يمن موبايل” خاص بمواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.