شكرا لبحثكم عن خبر بعد رفضه بيعه له.. مشرف حوثي يسطو على رقم جوال ”يمن موبايل” خاص بمواطن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استولى مشرف حوثي على رقم جوال " يمن موبايل " خاص بمواطن يمني بعد رفضه بيعه له .

وقال مواطن يمني اليوم السبت لموقع " المشهد اليمني " ان مشرف حوثي اتصل به وطلب منه بيع رقم هاتفه الجوال " يمن موبايل " المميز الخاص به وبعد رفضه بيعه قام المشرف بفصله على المواطن وتحويله له .

وأضاف المواطن " بينما انا اكلم والدتي وإذا بالهاتف يتوقف بشكل مفاجئ على الرغم من شحني باقة شهريه لم يمر عليها غير يومين .

Advertisements

وأكد أنه ذهب اليوم الثاني للشركة وإذا بهم يخبروه أن الرقم الذي يريد إعادته خاص بشخص آخر ووعده بصرف رقم آخر له بديل عنه .

ووضح أنه بعد رفضه لذلك لم يعيروه أي اعتبار وهو ماجعله يتصل بالرقم الخاص به وإذا المشرف يخبره أن الرقم أصبح ملكة وأخبره ان لا يفكر أنه سيرجع إليه مرة ثانية .