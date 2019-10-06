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تضرر 90 الف شخص وعشرات المنازل جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت منظمة الأمم المتحدة، إن عدد المتضررين من الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في اليمن، خلال الأيام السبعة الأخيرة بلغ 90 ألف شخص.

وذكر مكتب التنسيق الشؤون الإنسانية، في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام أنطونيو جوتيريش، إن الضرر أصاب الأحياء السكنية والمواقع المخصصة للنازحين والمزارع وخزانات المياه وأن 70 بالمئة من المتضررين بمحافظة حجة.

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وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية أن الوكالات الإنسانية بصدد إعداد تقييم أكثر تفصيلا للوضع.

ودمرت السيول الغزيرة 50 منزلاً جنوب مدينة الحديدة، وعشرات المنازل والحواجز المائية في محافظات ذمار والمحويت وإب، بالإضافة الى جرف الاراضي الزراعية والمواشي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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