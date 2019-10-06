شكرا لبحثكم عن خبر تضرر 90 الف شخص وعشرات المنازل جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت منظمة الأمم المتحدة، إن عدد المتضررين من الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في اليمن، خلال الأيام السبعة الأخيرة بلغ 90 ألف شخص.

وذكر مكتب التنسيق الشؤون الإنسانية، في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام أنطونيو جوتيريش، إن الضرر أصاب الأحياء السكنية والمواقع المخصصة للنازحين والمزارع وخزانات المياه وأن 70 بالمئة من المتضررين بمحافظة حجة.

Advertisements

وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية أن الوكالات الإنسانية بصدد إعداد تقييم أكثر تفصيلا للوضع.

ودمرت السيول الغزيرة 50 منزلاً جنوب مدينة الحديدة، وعشرات المنازل والحواجز المائية في محافظات ذمار والمحويت وإب، بالإضافة الى جرف الاراضي الزراعية والمواشي.