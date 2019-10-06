قيادي حوثي يقتل مواطنا في حجة أمام زوجته وأطفاله

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الأحد 6 أكتوبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قُتل مواطن في مديرية بني قيس بمحافظة حجة برصاص قيادي في مليشيات الحوثي الإرهابية.
ونقلت وكالة "خبر" عن مصادر محلية، أن القيادي الحوثي أبوطه النهاري استقدم عشرات الأطقم، صباح الخميس، وبصحبة مشرف عام المديرية المدعو أبوالحسن، واقتحم منزل المواطن محمد حسن عكاش، والذي رفض عودة ابنه إلى معسكر المليشيات في المديرية.
وذكرت المصادر أن القيادات الحوثية هددت بإحراق منزل عكاش بعد منعه لهم من أخذ ابنه بالقوة، ما أغاض المشرف الحوثي وأصر على أخذ الابن بالقوة مع سلاحه الشخصي.
ولفتت المصادر إلى أنه مع تمنع الأب عن تسليم ابنه أطلق أحد القيادات الحوثية رصاصة تجاه الأب فأرداه قتيلاً أمام أطفاله.
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