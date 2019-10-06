صعدة.. قصف مدفعي وصاروخي على مواقع المليشيا برازح

الأحد 6 أكتوبر 2019 المقاومة كتب الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، تشرين الأول 06، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف. Advertisements ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وتتعرض مواقع وتجمعات ومعسكرات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015. وتتقاسم قوات الحكومة الشرعية السيطرة على المحافظة مع مليشيا الحوثي. وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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