- 1/2
- 2/2
الأحد 6 أكتوبر 2019
قرقاش
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أشاد وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور محمد قرقاش، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل لم الشمل بين بعض أطراف الصراع في اليمن عبر حوار جدة.
وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، تشرين الأول 06، 2019: الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها.
وأضاف الوزير الإماراتي أنه من الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين.
وتابع قرقاش قائلا: الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما.
ودعت السعودية كلا من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي إلى حوار في جدة بعد مواجهات في بعض محافظات جنوب اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: الإمارات تدعم جهود السعودية للم شمل الأطراف اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.