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قرقاش: الإمارات تدعم جهود السعودية للم شمل الأطراف اليمنية

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الأحد 6 أكتوبر 2019

قرقاش

قرقاش

قرقاش: الإمارات تدعم جهود السعودية للم شمل الأطراف اليمنية

كتب

الخليج 365 ـ متابعات

أشاد وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور محمد قرقاش، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية في سبيل لم الشمل بين بعض أطراف الصراع في اليمن عبر حوار جدة.

 

وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، تشرين الأول 06، 2019: الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها.

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وأضاف الوزير الإماراتي أنه من الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين.

 

وتابع قرقاش قائلا:  الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما.

 

ودعت السعودية كلا من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي إلى حوار في جدة بعد مواجهات في بعض محافظات جنوب اليمن.

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