قرقاش: الإمارات تدعم جهود السعودية للم شمل الأطراف اليمنية

الأحد 6 أكتوبر 2019

قرقاش

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أشاد وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور محمد قرقاش، بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل لم الشمل بين بعض أطراف الصراع في اليمن عبر حوار جدة.



وكتب قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، تشرين الأول 06، 2019: الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها.

Advertisements

وأضاف الوزير الإماراتي أنه من الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين.

وتابع قرقاش قائلا: الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما.

ودعت السعودية كلا من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي إلى حوار في جدة بعد مواجهات في بعض محافظات جنوب اليمن.