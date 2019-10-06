شكرا لقرائتكم خبر عن العميد طارق عفاش يطلق اقوى تصريح قبل قليل ...شاهد ماذا قال ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل غربي اليمن العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح أن شعب العراق العظيم يستحق العيش بحرية وأن ينعم بثرواته وخيراته التي تنهب لصالح ملالي إيران.



وجا ذلك في تغريدة له على تويتر رصدها اخبار الساعة قال فيها: شعب العراق العظيم يستحق العيش بحرية وان ينعم بخيراته وثرواته الذي تنهب لصالح ملالي إيران . وتابع قائلا : شعب العراق العظيم يستحق العيش بحرية وان ينعم بثرواته وخيراته التي تنهب لصالح ملالي ايران.. ويعيش الشعب . جديد "الخليج 365": Advertisements

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