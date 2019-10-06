شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يوجهون أول رسالة مباشرة لـ "بن سلمان " ..هي الأولى من نوعها منذ بداية الحرب ...شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منذ انطلاق عاصفة الحزم وفي توجه يعد الأول من نوعه وجهت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم السبت، رسالة غير مسبوقة إلى الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، قد تقلب الأوضاع العسكرية في اليمن.

وعبَّر القيادي الحوثي، حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، عن تأييده لحديث خالد بن سلمان، بشأن مبادرة الميليشيا وضرورة وقف التهدئة في اليمن.

جديد "الخليج 365":

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وقال "العزي" على حسابه في موقع "تويتر": "ما عبر عنه الأمير خالد (بن سلمان) تجاه مبادرة صنعاء مؤشر إيجابي وإضافة لصوت السلام والعقل".

وأضاف: "إن مما يسعدنا أننا كنا ومازلنا وسنبقى نتصرف من موقع المدافع وليس المعتدي، وكل قتالنا ونضالنا إنما كان وسيبقى من أجل السلام".

​وكان الأمير خالد بن سلمان، اعتبر أمس الجمعة، إن "التهدئة التي أعلنت من اليمن من قِبَل الحوثيين تنظر إليها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوما، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي.

ونقلت وكالة "رويترز"، أمس عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن السعودية تدرس المبادرة التي تقدمت بها الشهر الماضي ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار بين قواتها والتحالف العربي بقيادة المملكة.