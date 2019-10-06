شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عبر مسؤول سكبير عن شروطها لوقف الحرب ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال العميد ركن حسن الشهري، مدير عمليات الدفاع الوطني بوزارة الدفاع السعودية سابقا، إن الحديث عن التهدئة في اليمن جاء من إيران في إطار محاولتها للخروج من أزمتها.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، السبت، قال الشهري: "المملكة تنظر لهذا الأمر على أنه متاجرة رخيصة باليمن وشعبه، ورغم ذلك فإن الهدف النهائي للسعودية هو السلام".

جديد "الخليج 365":

Advertisements

ويرى الشهري أن السلام الذي تسعى له السعودية يقوم على ثلاثة مرتكزات، منها المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني بيمن اتحادي، والقرار 2216 بفقراته الـ 25 التي يجب أن تطبق بالكامل.

وفيما يتعلق برسالة نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أوضح الشهري أنها كانت موجهة للشعب اليمني والشرعية من أجل توحيد الجهود باتجاه من باع نفسه بثمن بخس من أجل إعادة الاستقرار والأمن لليمن.

وبشأن إمكانية الحوار مع الحوثيين، يرى الشهري أن عملية الحوار ممكنة حال اكتمال الشروط وتنافي الموانع، خاصة أن السعودية استضافت الأطراف اليمنية في وقت سابق بمن فيهم الحوثيين، إلا أنهم نقضوا الاتفاق.

التطورات الأخيرة في العراق ومنطقة الخليج يراها الشهري أنها يمكن أن تنعكس على طبيعة الوضع في اليمن، وأن الوقت أصبح مناسبا أكثر من السابق، وأن الشعب اليمني يمكن أن يوحد صفوفه، وأن السلام العادل المرضي للشعب اليمني هو ما تسعى له المملكة.

وأكد دعم المملكة العربية السعودية لعمليات التنمية، داعيا العالم لإعادة إعمار وتنمية اليمن بعد وضع الأسس الرشيدة للدولة.