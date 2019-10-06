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صنعاء - ياسمين الخيامي - شخص مجنون يصعق الجميع ويقطع هذه الحسناء مستخدما الساطور في الشارع العام ويحولها امام الجميع الى قطع من اللحم ( صور + صلة قرابة الضحية بالمجرم )

2019/10/06 الساعة 08:24 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



دهس أمريكي يبلغ من العمر 62 عامًا طليقته مرتين بالسيارة في الشارع، في محاولة لقتلها، وعندما بدأت تفر زحفًا عن الطريق قرر الإجهاز عليها بالساطور. ووقع الحادث المروع أمام منزل الضحية، نويليا البالغة 58 عامًا، في حي برونكس بولاية نيويورك، وأمام أعين حفيديها. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، هاجم فيكتور ماتيو طليقته وصدمها بالسيارة، لدرجة أن الصدمة قذفت بها في الهواء، وهي تحاول دخول منزلها. ولم يكتفِ ماتيو بهذا فقط، بل عاد بالسيارة لدهسها مرة أخرى، ليكسر ساقيها. ووفقًا لشهود العيان، تمكنت الضحية المصابة من الخروج من أسفل السيارة والزحف إلى الرصيف، في محاولة يائسة لإنقاذ نفسها، ولكن الجاني المتوحش ترجّل من السيارة وهو يحمل ساطورًا. وقالت الجارة التي تدعى ”ديكريستينا“، حيث شهدت الواقعة: ”أمسك الوغد بالساطور وبدأ تقطيع أوصالها، وكنت أصيح وأصرخ في محاولة لإيقافه، وعندما أبلغت الشرطة هرب“. قتلا 20 سيدة وأطعما قلوبهن للكلاب.. السجن 654 عامًا لسفاح وشريكته

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وكشفت الشرطة عن صور ومواصفات الجاني، أمس الجمعة، وطلبت مساعدة العامة في اعتقاله وإبلاغها في حال تم رصده. ولا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة الدافع وراء الجريمة الشنيعة.

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