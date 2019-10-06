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صنعاء - ياسمين الخيامي - ضابط عسكرري كبير وثق به الرئيس هادي ثقة عمياء ومنحه التحالف كل الصلاحيات لكنه غدر بهم جميعا وطعنهم في الظهر واثلج صدر عبد الملك الحوثي شخصيا

2019/10/06 الساعة 06:35 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

وصل إلى العاصمة صنعاء، يوم الخميس،الماضي أحد الضباط، بعد اعلان انشقاقه عن صفوف التحالف السعودي الإماراتي. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال نائب رئيس مايسمى مجلس الشورى، عضو لجنة المصالحة الوطنية، محمد ناصر البخيتي، في منشور على حسابه في “فيس بوك” :” تشرفت اليوم بلقاء النقيب “عبدالله مرزاح النعماني” من ذمار وصاب العالي. وأوضح البخيتي، أن النقيب “عبدالله النعماني”، كان يعمل في عمليات الكتيبة الرابعة التابعة لما يسمى بـ”اللواء الثالث عروبة” بجبهة الملاحيظ جيزان. وبحسب البخيتي، فقد وجه النقيب النعماني، النصيحة لبقية المخدوعين في جبهة الحدود، بالعودة لحضن الوطن وترك الجيش السعودي يواجه مصيره.



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