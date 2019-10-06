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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ...الحوثيون يباغتون الجميع ويعدمون قبل قليل هذا الشيخ القبلي الكبير ( صورة الشيخ + اسمه ) 2019/10/06 الساعة 06:13 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

لقي الشيخ القبلي احمد مصلح الحضرمي احد مشائخ مخلاف العود بمحافظة إب مصرعة اليوم على يد مليشيا الحوثي وقالت المصادر ان قتله كان تحت ذريعة إطلاق النار حيث قدم طقم تابع للحوثين واخذوه بالقوة وفي الطريق حدثت ملاسنه وتم إطلاق النار عليه. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- ولقيت الحادثة إستنكار قبلي قد تتحول الى موجة غضب في قادم الأيام.

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