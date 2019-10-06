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صنعاء - ياسمين الخيامي - انتهاء مشكلة صرف الجوازات وبيان هام وعاجل من إدارة الهجرة والجوازات لليمنيين الراغبين في الحصول على جوازات سفر لهم ولأفراد عائلاتهم

2019/10/06 الساعة 05:54 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



قال رئيس مصلحة الهجرة والجوازات، اللواء ركن محمد عبدالقادر الرملي: إن مشكلة جوازات السفر المعلقة بفرع عدن في طريقها إلى الحل.

وأكد اللواء الرملي، أن معاملات المواطنين الراغبين في الحصول على جوازات السفر، والتي تم دفع رسومها قبل الأحداث التي شهدتها عدن، أغسطس الماضي، تم حل الإشكاليات المتعلقة بها.

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مشيرًا إلى أن ذلك جاء بناءً على توجيهات نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري.

داعيًا المواطنين ممن لديهم معاملات استخراج جوازات السفر مراجعة فرع عدن لاستكمال الإجراءات.. وعدم التعامل مع أي وسطاء لضمان عدم تعرضهم لأية ابتزازات، واستلام جوازاتهن بأنفسهم.

ونوه اللواء الرملي إلى عدم استقبال أية معاملات جديدة في فرع عدن حتى عودة كافة مؤسسات الدولة