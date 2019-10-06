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صنعاء - ياسمين الخيامي - ميليشيا الحوثي تباغت الشرعية والتحالف وتنسحب من الحدود السعودية.. والعاصمة صنعاء تشتعل غضبا

2019/10/06 الساعة 05:37 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



كشفت مصادر مطلعة، عن قيام مسلحين حوثيين بالانسحاب من جبهة القتال على الحدود مع السعودية.

وقالت المصادر، إن المسلحين انسحبوا احتجاجاً على استمرار سجن زملاء لهم في صنعاء، بتهمة بيع السلاح التابع للجبهة.

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وأكدت المصادر أن عشرات المسلحين الحوثيين المنسحبين من الحدود تظاهروا اليوم أمام مبنى محافظة صنعاء للمطالبة الحوثية بالإفراج عن رفقائهم المتهمين ببيع أسلحة تابعة للجبهة .

وقالت مصادر محلية اليوم السبت لموقع ” المشهد اليمني ” أن قيادي كبير من الحوثيين في قطاع جبهة نجران يدعى أبو جبل قام بتجميع عناصر تابعة له من الجبهه بالإضافة إلى عناصر أخرى احتشدت صباح اليوم لحضور جنازة إحدى القتلى الحوثيين من منطقة سنحان جنوب العاصمة صنعاء .

وأضافت المصادر أن القيادي أبو جبل والذي يعتقد أنه من منطقة صعدة قام بتحشيد عدد آخر من المقاتلين أثناء جنازة أحد القتلى وتجمهروا أمام مبنى محافظة للضغط على المحافظ الحوثي عبد الباسط الهادي بالإفراج عن زملائهم المسجونيين.

وتشهد جبهات القتال التابعة للحوثيين انشقاقات متوالية وعمليات نهب للسلاح في ظل صراع الأجنحة داخل المليشيا.