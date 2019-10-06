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عدن - ياسمين التهامي - عبد الملك الحوثي يباغت الجميع ويبعث رسالة شخصية للملك سلمان وولي عهده لوقف الحرب في اليمن بعد الموافقة السعودية على مبادرة المشاط 2019/10/06 الساعة 07:46 صباحاً في اول رد رسمي لمليشيات الحوثيين على تصريحات نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان الذي اعلن فيها بأن السعودية تنظر الى مبادرة صنعاء بالإيجابية. رحب حسين العزي نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء الغير معترف بها دوليا, بتصريحات نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بشأن مبادرة السلام التي اعلن عنها مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء وقال العزي في تغريدات على صفحتة في تويتر ان ما عبر عنه الأمير خالد تجاه مبادرة صنعاء مؤشر إيجابي وإضافة لصوت السلام والعقل . واضاف " إن مما يسعدنا أننا كنا ومازلنا وسنبقى نتصرف من موقع المدافع وليس المعتدي وكل قتالنا ونضالنا إنما كان وسيبقى من أجل السلام . واشار العزي في تغريدة أخرى انه لاينزعج من رسائل السلام المتبادلة إلا مرتزق يخشى وقفها أو نوعية تجهل الحرب وتغيب عند الشدائد. نقلت وكالة رويترز الاخبارية عن مصادر دبلوماسية لم تسميها بأن السعودية وافقت على وقف الغارات على مواقع مليشيات الحوثيين في اليمن. وحسب المصادر بأن السعودية تدرس بجدية مبادرة مليشيات الحوثيين لوقف اطلاق النار وفتح باب الحوار. واضافت ذات المصادر بأن موافقة السعودية على وقف الغارات تعني فعليا انتهاء الحرب في اليمن. وفي وقت سابق من صباح الجمعة قال نائب وزيب الدفاع السعودي خالد ين سلمان "أن التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوماً، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي كما أكد ذلك ولي العهد". وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قال "أعلن الحوثيون قبل بضعة أيام وقف إطلاق النار من جانبهم، نعتبره خطوة إيجابية للدفع باتجاه حوار سياسي أكثر جدية ونشطة" جاء ذلك في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر قناة "سي بي إس" الأمريكية. وأضاف بن سلمان – في سلسلة تغريدات على حسابة في "تويتر – أن حديث النظام الايراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد ان أشعل النظام الايراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها. وأشار "يسعى النظام الايراني وبكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمه على اليمنيين تهرباً من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة اخرى يقللون من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة في اليمن في إطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد". وقال بن سلمان "أن وزير خارجية النظام الايراني، يزعم نظامه حرصه على التهدئة، يحاول الدفاع عن النظام الإيراني عبر تحميل مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص لليمنيين بشكل جبان دون اي اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن". وأختتم حديثة بالقول "آن الأوان ليقف اليمنيين، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً امام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الايراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى". وفي 20 سبتمبر أيلول أعلنت ميلشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء وقف استهداف المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ضمن ما أسموها مبادرة أحادية لتحقيق السلام. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها القيادي الحوثي مهدي المشاط – رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي – بالتزامن مع ذكرى انقلابهم وسيطرتهم على العاصمة صنعاء.

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