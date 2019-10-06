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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني لهذا اليوم في عدن وصنعاء

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني لهذا اليوم الاحد 6 اكتوبر 2019م كالتالي : ■الأسعار في #صنعاء: #الدولار

شراء 594 إلى 595

البيع 599 إلى 600 ريال. Advertisements #السعودي

شراء 156,3 إلى 156,5

البيع 157 ريال. ■الأسعار في #عدن: #الدولار

شراء 606 إلى 608

البيع 610 إلى 611 ريال. #السعودي

شراء 159 إلى 159,5

إلبيع 160 ريال. يشار إلى أن الأسعار غير مستقرة وتختلف في كل لحظة ومن منطقة إلى أخرى ومن محل صرافة إلى آخر بنسب متفاوتة.

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