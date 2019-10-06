شكرا لبحثكم عن خبر نجاة فتاة من محاولة اختطاف في صنعاء على يد قيادي حوثي وضربها ضربا مبرحا منه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت انباء نقلا عن مصادر محلية عن نجاة فتاة في صنعاء من محاولة اختطاف من قبل قيادي في مليشيا الحوثي بينما كانت عائدة من عملها, حاول سحبها بالقوة إلى سيارته والفرار بها .

وقالت تلك المصادر إن القيادي الحوثي المدعو أحمد الفران حاول، أمس الأثنين، اختطاف فتاة في حي الحمزة بمديرية الصافية بصنعاء، أثناء عودتها من مقر عملها.

وأفادت المصادر أن المدعو أحمد الفران حاول سحب الفتاة إلى السيارة أثناء عودتها من عملها، ومنع المارة من التدخل بدعوى إن المسألة عائلية بينما لا تربطه في الحقيقة أي صلة قرابة بالفتاة.

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وأكدت المصادر أن الفران ضرب الفتاة ضرباً مبرحاً، إلا أنها تمكنت من مقاومته ولاذت بالفرار.

وكانت تقارير كشفت تورط مليشيات الحوثي بانتهاكات بحق النساء في صنعاء بزعامة القيادي المدعو سلطان زابن المدان باختطاف الفتيات وتلفيق تهم منافية للأخلاق بحقهن لابتزاز ذويهن.