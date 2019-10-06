شكرا لبحثكم عن خبر مقتل 2 من القيادات الحوثية واصابة العشرات في جبهة الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية ان القوات المشتركة تمكنت السبت من قتل وإصابة 23 من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قياديين ، في جبهة حجر بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع.

حيث حاولت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، التسلل في وادي "الشجيب" بقرية "الريبي" بمنطقة حجر غربي مديرية قعطبة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع القوات المسلحة الجنوبية.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 16 من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة، بينهم القياديين البارزين في الميليشيا المدعو معمر السقاف، والمدعو عوض بدر الدين الكهالي وجرح 7 آخرين