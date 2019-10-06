شكرا لبحثكم عن خبر معاناة طفل يمني تجبر قيادة التحالف العربي على افراحه واسرته بهدية كبيرة .. تفاصيل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل ايام معاناة طفل يمني يجمع بين العمل والدراسة واثارت تلك المعاناة حسرة والم الكثير
وما ان سمعت قيادة التحالف العربي في عدن بتلك المعاناة حتى تفاعل العميد راشد الغفلي قائد قوات التحالف العربي بعدن مع القصة الإنسانية التي أبرزت معاناة الطفل "أحمد" وأسرته
وجاءت إستجابة قوات التحالف العربي وقائدها الغفلي سريعا حيث وجه بشراء منزل ملك لأسرته أو نقلهم إلى منزل استئجار طويل الأمد مع تلبية احتياجات الأسرة وعلاج والد الطفل.
وشكلت الإستجابة السريعة من قبل قائد قوات التحالف العربي لمعاناة الطفل وأسرته بشارة خير وسعادة على محيا أفراد الأسرة الذين ذرفوا دموع الفرحة بعد إبلاغهم بهذه المكرمة الخاصة.
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