شكرا لبحثكم عن خبر تركي ال الشيخ يدافع عن مشهور يمني .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طرح رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، سؤالا حول "العنصرية"، اليوم السبت، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له الممثل الكوميدي اليمني عمر حسين، بسبب جملة كُتبت على قميصه، خلال لقائه المدرب البرتغالي مورينيو.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بسأل سؤال وتحملوني ... ويمكن اتعرض لهجوم عليه (متعود) اللحين مشهور السوشل ميديا عمر اخطاء ... ليه ما نتكلم على الخطاء بس ... ليه نتكلم عن الجنسية او الاهل؟! اللحين احنا السعوديين نتضايق إذا أحد عاملنا بعنصريه في السفر! ليه ما نطبق نفس الي نتمناه لنا علينا في بلدنا!".

يذكر ان عمر حسين كوميدي ويوتيوبر يمني الاصل امريكي الجنسية ووالدته سعودية الجنسية تعرض يوم امس لهجوم كبير وهاشتاق وصل لترند في المملكة بسبب ارتدائة لقميص كتب عليه احتاج اهج