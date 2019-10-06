شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تزف بشرى سارة للمستفيدين من ”الرعاية الاجتماعية” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتورة ابتهاج الكمال، بشرى سارة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، بكافة المحافظات.

وأعلنت الكمال، في بيان صحفي، أطلع عليه "المشهد اليمني" عن بدء المرحلة السادسة من صرف المساعدات النقدية الطارئة عن طريق اليونيسف للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية والممولة من البنك الدولي، بدء من يوم غدا الاحد.

وأشارت الكمال الى أن " عملية الصرف تستهدف أكثر من 9 مليون مستفيد في كافة المحافظات بما فيها المحافظات الخاضعة غير المحررة، وسيتم الصرف عبر بنكي الأمل للتمويل الاصغر، و الكريمي للتمويل الأصغر".

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ونوهت الكمال بانه " تم الاتفاق مع البنك الدولي واليونيسف على تمديد التمويل لمراحل صرف المساعدات الى سبتمبر 2021م".

جدير بالذكر أن مراحل الصرف السابقة استهدفت أكثر من 9 مليون مستفيد في كل مرحلة.