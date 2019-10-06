شكرا لبحثكم عن خبر ”غريفيث” يرحب بالجنرال الجديد لبعثة الأمم المتحدة في الحديدة ”صورة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رحب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيثس، السبت، بإنضمام الجنرال الهندي "جوها" الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة في الحديدة.

وقال غريفيث في تغريدة على تويتر، رصدها المشهد اليمني: "يسرني أن أرحب بزميلي الجنرال جوها الذي تسلّم مهامه كرئيس لبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".

وأضاف غريفيث، "أتطلّع للعمل معه من أجل تطبيق الاتفاق واتمنى له كل التوفيق" #اليمن

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وخلال الفترة الماضية تولي البعثة الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، الذي لم يصمد طويلاً في رئاسة بعثة المراقبين الأمميين المكلفة بمراقبة الهدنة بين الحوثيين والحكومة الشرعية في مدينة الحديدة اليمنية، بناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها في السويد في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعدما اختار الانسحاب عقب شهر واحد على بدء مهامه.

ثم خلفه الجنرال الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد، والذي لحقه بكاميرت، بعد أن فشلا في إحراز أي تقدم في ملف الحديدة، وسط تعنت الحوثيين ورفضهم، وألاعيبهم في الانسحاب أحادي الجانب من الموانئ وتسليمها لأنصارهم.



OSE_Yemen

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@OSE_Yemen

"يسرني أن أرحب بزميلي الجنرال جوها الذي تسلّم مهامه كرئيس لبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق #الحديدة وأتطلّع للعمل معه من أجل تطبيق الاتفاق واتمنى له كل التوفيق"

#اليمن