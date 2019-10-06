شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة ..لن يتمكن اليمنيون من استخدام الانترنت من اليوم ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتزم ملاك شبكات الانترنت في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، إطفاؤها بشكل كلي لمدة أربع ساعات يومياً ابتداء من يوم غد الاحد، وحتى يوم الجمعة القادمة، من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة السابعة مساءً، كخطوة تصعيدية أولى للضغط على مسؤولي شركة يمن نت-الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء- للتراجع عن قرار التعرفة الأخير.

ودعت النقابة الوطنية للشبكات، في بيان أصدرته، اليوم السبت، تلقاه “المشهد اليمني” كافة ملاك الشبكات في عموم الجمهورية بتخفيض عدد الخطوط المستخدمة في شبكاتهم والاكتفاء بالحد الأدنى كل حسب شبكته.

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واشارت النقابة الى أنه سيتم تنفيذ الخطوات السابقة خلال المدة المحددة بالتزامن مع إجراء استفتاء شعبي للمواطنين وجمع توقيعات تضامنية مع الشبكات وأهمية وجودها.

ونوهت النقابة الى أنه ” ونظراً لاستمرار “يمن نت” في إجراءاتها التعسفية برفع أسعار الإنترنت وخطواتها الحثيثة للإضرار بعمل الشبكات اللاسلكية وحرمان المواطن من خدماتها، وعدم استجابتها لدعوات النقابة للتراجع عن تلك الإجراءات، ومحاولتها الغاء دور الشبكات والنيل من جهود وأدوار ملاكها في خدمة المجتمع ورفد خزينة الدولة وموارد المؤسسة، تجد ملزمة بالمضي قدما في الخطوات التصعيدية التي تم إقرارها سابقاً.

وهددت النقابة برصد الشبكات التي لم تلتزم بالخطوات التصعيدية، المذكورة و المتفق عليها.

وأعلنت ” يمن نت” خلال الايام الماضية، عن تعرفة جديدة للإنترنت السلكي باسم (سوبر نت) لاقت استياء واسعا عند كثير من المشتركين، لتنفي بعد ذلك، في اصرار وتعمد على تجاهل مطالب مالكي الشبكات.

وكان ملاك الشبكات دعوا في بيانات خلال الأيام الماضية، عبر النقابة الوطنية للشبكات، المؤسسة العامة للاتصالات للتدخل لإعادة النظر في التعرفة الجديدة التي الحقت الضرر بالكثير من ملاك الشبكات.

ووفقاً للمؤشر العالمي لشهر أغسطس2019 حول سرعة وصلات الإنترنت عالميا في «النطاق العريض Fixed Broadband» والذي يضم 176 دولة تذيّل اليمن الترتيب عالميًا وعربيًا، بوقوعه في المركز الـ 175 بمتوسط سرعة تحميل بلغت 2.63 ميجابايت في الثانية، تلتها تركمانستان بمتوسط سرعة تحميل بلغت 2.12 ميجابايت في الثانية، مقابل تصدر سنغافورة للترتيب بمتوسط سرعة تحميل بلغت 193.90 ميجابايت في الثانية.