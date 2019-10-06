شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة بحجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر عسكري، السبت، أن قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة. وأوضح المصدر في بلاغ تلقاه "المشهد اليمني" أن الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة تمكن من اسقاط طائرة تصوير استطلاعية مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي في سماء مديرية حيران بالمحافظة. Advertisements وتشهد مديريات حرض وعبس وحيران مواجهات شبه متقطعة بين قوات الجيش ومسلحي المليشيا، يتزامن ذلك مع غارات لمقاتلات التحالف على مواقع وتحصينات الحوثيين.

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