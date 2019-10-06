شكرا لبحثكم عن خبر مستشار الرئيس يعلق على التفاهمات الأخيرة بين السعودية والحوثيين حول التهدئة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق مستشار الرئيس ووزير الخارجية السابق، عبدالملك المخلافي، على مبادرة الحوثيين والتجاوب السعودي معها، من باب التهدئة، بغية التوصل لحل سياسي وانهاء الحرب.

ورحب المخلافي ضمنياً بالمبادرة، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، رصدها المشهد اليمني: "الزمن لا يحل المشكلات وانما يفاقمها، والمبادرة والحركة والإقدام ابرز عوامل النصر".

وأضاف المخلافي، بأن فن السياسية هو طرح الحلول، "السياسة ان يكون لديك القدرة على ايجاد الحلول للمشكلات والمقدرة على التحرك من اجل تنفيذها والإقناع بها، والتعامل الواثق مع مايطرح من مبادرات من الاخرين من خلال ما تملك من بدائل وحلول ومنطق".

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وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، غرد بالأمس حول مبادرة الحوثيين للتهدئة، واصفاً إيها بالايجابية ”التهدئة التي أُعلنت من اليمن (من قبل الحوثيين) تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دومًا، وتأمل أن تُطبق بشكل فعلي“.

وقال نائب وزير الخارجية بحكومة الحوثيين حسين العزي (غير معترف بها دوليًا)، إن ”‏ما عبر عنه الأمير خالد تجاه مبادرة صنعاء، مؤشر إيجابي وإضافة لصوت السلام والعقل“.

وتحدثت وكالة رويترز عن بدء تواصل سعودي - حوثي عبر وسيط للتوصل لاتفاق، ولم يصدر عن التحالف أو السعودية أي تعليق رسمي حول التواصل.



عبدالملك المخلافي

@almekhlafi59

الزمن لا يحل المشكلات وانما يفاقمها.

والمبادرة والحركة والإقدام ابرز عوامل النصر.

والسياسة ان يكون لديك القدرة على ايجاد الحلول للمشكلات والمقدرة على التحرك من اجل تنفيذها والإقناع بها، والتعامل الواثق مع مايطرح من مبادرات من الاخرين من خلال ما تملك من بدائل وحلول ومنطق .

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2:05 PM - Oct 5, 2019