شكرا لبحثكم عن خبر تقدم إلى قسم شرطة للشكوى بغريمه فقتله مسلحون حوثيون داخل القسم.. جريمة جديدة للحوثيين في إب! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مسلحون حوثيون، على قتل مواطن في قسم شرطة بمحافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن "عبده محمد الزيادي" قتل في قسم شرطة بمنطقة "مفرق حبيش" بمديرية المخادر شمال محافظة إب، برصاص مسلحين حوثيين، أثناء تقدمه بشكوى ضد أحد المواطنين بعد خلاف بينهما.

وأفادت المصادر فإن خلافات بين الزيادي ومواطن آخر تطورت حد ذهابهم إلى قسم شرطة مفرق حبيش وفي القسم انحاز مسلحو الحوثي لأحد الأطراف وصولاً إلى مقتل الزيادي برصاص مسلحين حوثيين داخل القسم.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية جرائمها بحق المدنيين في محافظة إب منذ سيطرتها على المحافظة قبل خمسة أعوام.