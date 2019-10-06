شكرا لبحثكم عن خبر مقاتل حوثي يفاجئ أسرته باتصال من الوديعة بعد عام من دفن رفاته في ذمار! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فاجأ مقاتل حوثي من ذمارأسرته باتصال من الوديعة بعد نحو عام من دفن جثمانه في مديرية عنس بذمار جنوب صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مقاتل حوثي يدعى "محمد أحمد صالح الجميم"ي البالغ من العمر 22 أخبر أسرته في مكالمة هاتفية انه على قيد الحياة واسير لدى قوات الحكومة الشرعية في الوديعة منذ مايقارب عام من إشاعة خبر مقتله، وفق الصحوة نت.

وسلمت مليشيات الحوثي قبل عام أحد جثث عناصرها في قرية الجميمة مديرية عنس محافظة ذمار بعد أن أخبرت أهله انه قتل في غارة جوية في جبهة الحدود مع السعودية .

وتزايدت مؤخرا مثل هذه الحالات وظهور اسرى لدى قوات الحكومة الشرعية لعناصر مليشيات الحوثي بعد اعلانها لإشاعة مقتلهم دون تسليمها لأسرهم.