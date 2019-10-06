شكرا لبحثكم عن خبر تقرير أمريكي: كيف أصبحت محافظة إب ”مرتعاً” للصراعات الداخلية في جماعة الحوثي؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مركز أمريكي مهتم بتحليل الصراعات المسلحة أن جماعة التمرد الحوثي خلقت في مناطق الشمال اليمني القابع تحت سطوتها بيئة غير مستقرة وقابلة للإنفجار في أية لحظة.

واستقرأ مركز "ACLED" الأمريكي في تحليل مطول نشره على موقعه الإلكتروني يوم أمس الخميس، سياسات جماعة الحوثي في مناطق نفوذها، مشيراً بأن تلك السياسات وإن نجحت في بسط سلطة المليشيا حتى اللحظة إلا أنها ساهمت في تكوين إنعاش الحواضن المجتمعية المقاومة لهم.

وقال التقرير أن الحوثيين وعلى الرغم من نجاحهم في بسط نفوذهم في مناطق واسعة من الشمال ، إلا أنهم قد يجاهدون لفرض حكمهم في حالة بقاء جيوب المقاومة هذه أو تحفيزها مجدداً للقتال، مضيفاً بأن "التحدي الأكبر للجماعة الحوثية مستقبلاً هو إبقاء جبهتهم الداخلية موحدة".

وركّز التقرير على الصراعات البينية والاقتتال الداخلي المتفجر بشكل متصاعد بين أجنحة وفصائل حوثية في محافظة إب، وسط البلاد.



نص التقرير:

الاهتمام الذي تركز على الأحداث المتفجرة جنوب اليمن منذ أعوام ادى إلى إغفال التطورات السياسية الأخيرة في شمال البلاد إلى حد كبير. وفي الشمال واجه الحوثيون على مدار العام الماضي معارضة متزايدة لحكمهم، على الرغم من كونها مبعثرة على عدد من الجيوب وبؤر الصراع.

وقد نجم عن هذه المعارضة المحلية في مناطق جماعة الحوثي سلسلة من حوادث العنف كما تصاعد الاقتتال الداخلي ، والذي بلغ أعلى مستوياته منذ انهيار تحالف الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر 2017.

تشير هذه المستجدات إلى الطبيعة المتقلبة وغير المستقرة لنظام الحكم الذي يؤسسه الحوثيون في جميع أنحاء شمال اليمن ، كما وتشكك هذه المواجهات البينية المشتعلة بين الفينة والأخرى بقدرة الجماعة على إدارة السياسة في أوقات خفض التصعيد.

وقد اتخذ الصراع أشكالا مختلفة منذ توقيع منذ اتفاقية استكهولم في ديسمبر 2018. الاتفاق تجنب وقوع حرب كارثية وشيكة بين الحوثيين والقوات الحكومية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى ركود الصراع في الجبهات بين الطرفين منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من حدوث تغييرات في طبيعة السيطرة على الأرض بين الطرفين، إلا أنها تعد تغييرات طفيفة، وبقي كل طرف راسخاً بحزم على ما كان يسيطر عليه قبل عام.

وقد ساهم اتفاق ستوكهولم أيضاً في انحسار كبير في أعداد الوفيات من المقاتلين على طول الساحل الغربي ، غير أن العنف تصاعد في محافظات أخرى ، بما في ذلك حجة والضلع وتعز.

وفي الوقت نفسه ، وعلى الرغم من اعتزام التحالف الذي تقوده السعودية الانسحاب تدريجياً من العمليات العسكرية المباشرة ضد الحوثيين ، فقد ادعى الحوثيون شن عدد متزايد من الهجمات ضد المنشآت السعودية والإماراتية

وفيما كان الصراع مع التحالف والقوات الحكومية ينحسر، واجه الحوثيون جيوبًا من التمرد من داخل صفوفهم وكذلك من القبائل والجماعات المجتمعية المعارضة لحكمهم.

تشمل هذه المقاومة تمرد قبائل حجور في حجة ، عقب الغزو الحوثي للأراضي القبلية في وقت سابق من هذا العام وكذلك سلسلة من الاشتباكات في عمران بلغت ذروتها بمقتل زعيم قبلي اتهمه الحوثيون بالانشقاق عنهم في يوليو.

وخلال عام 2019 ، وقعت اشتباكات بين الفصائل في الضالع وتعز ، لكن محافظة إب سجلت أعلى مستويات الاقتتال بين الفصائل الحوثية المتصادمة في شمال اليمن ، مسجلة رقماً قياسياً منذ الانقسام مع صالح في عام 2017.

تشكل محافظة إب مثالاً جيدًا لإدراك كيف أن محاولة الحوثيين تعزيز سلطتهم قد استفزت النخب المحلية. في هذه المحافظة ، أعاد الحوثيون تشكيل البيئة السياسية المحلية ، عبر تمكين الموالين للجماعة المنتمين لمحافظة صعدة واثارة سخط النخب والحلفاء المحليين بتهميشهم.

كيف استولى الحوثيون على إب؟

تقع إب في موقع استراتيجي على مرتفعات اليمن الوسطى على طول طرق التهريب المربحة في زمن الحرب ، وهي ثاني أكثر المحافظات اكتظاظًا بالسكان في البلاد ، بتعداد يقدر بـ 4 ملايين نسمة. كما تأوي المحافظة أكثر من 200،000 نازح، بحسب إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة.

تلتزم الغالبية العظمى من السكان المحليين بالمدرسة الشافعية السنية للإسلام ، لكن الأقليات الزيدية منتشرة في المحافظة وتتركز إلى حد كبير في الجيوب المحمية داخل الأراضي القبلية التي يسكنها في الغالب الهاشميون.

وعلى الرغم من محدودية تغلغل المراكز الشيعية والزيدية في إب، إلا أنها كانت أول محافظة تشهد اشتباكات بين الحوثيين والإصلاح خلال صيف عام 2013 من المحافظات الواقعة خارج أقصى الشمال.

في يوليو من ذلك العام ، اندلعت مناوشات في منطقة الرضمة ، الواقعة في شمال شرق إب وأحد جيوب الزيدية.

أمّن الهاشميون المحليون (المنجر في بني قيس والظاهري في الشعر) موطئ قدم للحوثيين، من خلال إنشاء نقاط تفتيش لحماية مهرجان ديني شيعي يحتفل باستشهاد علي بن أبو طالب. تصاعد العنف حينما طالب أفراد من عائلة الدعام البارزة ، وهي سلالة من شيوخ ينتمون بشكل غير رسمي لحزب الإصلاح ، برفع نقاط التفتيش الحوثية. تم التوصل إلى اتفاق من قبل لجنة وساطة محلية برئاسة عبد الكريم الشاهري ، شيخ المناطق الوسطى.

بعدها بعام، وتحديداً في أكتوبر 2014، اجتاح الحوثيون الحديدة وذمار بعد وقت قصير من دخولهم مدينة إب دون مواجهة أي مقاومة من القوات الحكومية. وقد عقدت لجنة أمنية محلية اجتماعًا بحضور عبد المحسن الطاووس، صهر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي والمشرف الحوثي المعين للمحافظة. تشكلت لجنة الوساطة القبلية المكونة من عشرة أعضاء، برئاسة نائب محافظ إب ورئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة، الشيخ عبد الواحد صلاح.

وقد جوبه الاستيلاء الحوثي على كامل محافظة إب ببعض المقاومة.

وفي هذا الصدد وقعت اشتباكات متقطعة مع حزب الإصلاح في مناطق يريم والرضمة الشمالية الشرقية، ومحيط مركز المحافظة. كما توحدت المقاومة المحلية حول عائلة الدعام وحزب الإصلاح، بزعامة الشيخ عبد الكريم الشاهري.

وبعد أن نجح الحوثيون في هزيمة قوات المقاومة في الرضمة وتفجير منزل الشيخ الدعام، وافق الفصيل المقاوم على مغادرة المدينة وانضم إلى صفوف الحكومة المعترف بها دولياً.

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هذا التقدم الحوثي السريع في جميع أنحاء المحافظة تم تذليل العقبات أمامه عن طريق تحالف استراتيجي مع حزب المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح، وبموجبه تحصل الحوثيون على دعم اللواءين 35 و55 من الحرس الجمهوري بالإضافة للوصول المباشر إلى الشبكات القبلية المحلية. ومع ذلك، فقد حرص الحوثيون منذ البداية على القضاء على المؤتمر الشعبي العام وجمع شبكاته.

كما تم إبقاء بعض نواب المحافظين الرئيسيين للمؤتمر الشعبي العام في مناصبهم، في حين تم استبدال الكثير منهم بأنصار الحوثيين أو بالشخصيات القبلية القريبة من الحركة. وقد حاول الحوثيون مراراً وتكرارًا تنفيذ استراتيجية "فرق تسد" المستخدمة في المحافظات الأخرى الخاضعة لسلطتهم، عن طريق إضعاف الهياكل المحلية للسلطة واحداث الانقسام بين القبائل أو العائلات، وكذا التلاعب بأنظمة القبائل المحلية من خلال تعيين شيوخ من الدرجة الثانية في مناصب الدولة.

قد توضح بعض الأمثلة هذه الديناميكيات. حيث عين الحوثيون عبد الحميد الشاهري، شقيق الشيخ عبد الكريم الذي قاد المعارك ضدهم فيما مضى، نائباً أول للمحافظ ، كما عينوا محمد الشامي، وهو هاشمي من إب، كمدير أمن. ومن خلال هذين التعيينين، تمكن الحوثيون من تفكيك جماعة قبلية مؤثرة (قبيلة الدعام) وفرض سيطرتهم على المناطق الشمالية الشرقية للمحافظة، بينما سلّموا الأمن المحلي لعضو من عائلة هاشمية بارزة لها صلات وثيقة بالدائرة الداخلية للحوثيين.

بالإضافة إلى ذلك، سرعان ما أسس المشرف العام للحوثيين في إب، اتصالات مع أعضاء لجنة الوساطة القبلية ومن بينهم عبد الواحد صلاح، الذي عينه الحوثيون محافظا لـ "إب" في أغسطس 2015، وعقيل فاضل الذي أصبح فيما بعد الزعيم المحلي للمؤتمر الشعبي العام.

وكذلك أشرف المتوكل، تم تعيينه نائباً للمحافظ في أغسطس 2016، وإبراهيم الموسوي، وهو هاشمي آخر أصبح مدير مكتب الشباب والرياضة، وطارق المفتي، وهو هاشمي تم تعيينه عضوا في مجلس الشورى في أبريل 2018.

تحالف مترنح... وبزوغ شمس الصراعات الداخلية

على عكس المحافظات المجاورة كالبيضاء وتعز والضالع، فإن إب لا تقع في الجبهات الأمامية للحرب ولكنها شهدت مع ذلك مستويات متواصلة من العنف منذ بداية الصراع حول مدينة إب وفي أقصى شرقها على الحدود مع الضالع وتعز.

وشكلت الغارات الجوية الوسيلة الأساسية للعنف، تليها الاشتباكات بين الجماعات المسلحة والهجمات بالعبوات الناسفة التي تستهدف المقاتلين والمدنيين.

ووقعت الصدامات بين الفصائل داخل تحالف الحوثي ـ صالح في بعض الأحيان بين عامي 2015 و2017، وغالبًا ما جرت بين ميليشيات الحوثيين في مواجهة جنود الحرس الجمهوري للسيطرة على نقاط التفتيش الأمنية وجمع الضرائب. وفي أعقاب مقتل صالح، ظل الاقتتال الداخلي منخفضاً، إلا أنه عاود الظهور بقوة في النصف الثاني من عام 2018. وترتبط هذه الموجة من القتال بين الفصائل بالتغييرات في النظام السياسي المحلي الذي فرضه الحوثيون.

وفي يوليو 2018، قام يحيى الحوثي - وزير التعليم في الحكومة التي تتخذ من صنعاء مقراً لها، والشخصية السياسية البارزة في الحركة - بزيارة إب لمعالجة القضايا الأمنية العاجلة. وفي الوقت نفسه، تم تعيين حمود الحارثي قائداً لشرطة النجدة، بينما حل عبد الحفيظ السقاف - نائب وزير الداخلية السابق، المنحدر من إب - محل محمد الشامي كمدير أمن في المحافظة. ومع ذلك، لم يكن هناك تصاعد في العنف خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2018 لتبرير الحوثيين لتلك التغييرات باعتبارها ردًا على "الطوارئ الأمنية" المزعومة.

في سبتمبر 2018، شمل التعديل الجديد القيادة العسكرية والأمنية المحلية. حيث تم تعيين المشرف العسكري للجماعة أبو علي العياني قائداً لمحور إب واللواء 55، وتم تعيين المشرف الأمني للحوثيين يحيى مودع، رئيسًا للأركان في قوات الأمن المركزي، كما تم تعيين أبو هاشم الدحاني مديرًا للأمن السياسي.

وفي محاولة أخرى لتشديد قبضة الحوثيين من صعده على المحافظة، قام الحوثيون في أكتوبر بتعيين المشرف العام الجديد، صالح حاجب، نائباً للمحافظ للشؤون الأمنية.

وبعيدًا عن كونها تعديلات روتينية، فقد نتج عن هذه التغييرات الأخيرة إقصاء النخب المحلية من المواقع العسكرية والأمنية الرئيسية في المحافظة، بل وتم بدلاً من ذلك ترقية الموالين للحوثيين من صعدة، مع استثناء وحيد وهو عبد الحافظ السقاف.

آثار هذه التغييرات انعكست على الوضع الأمني غير المستقر للمحافظة، والذي تراجع منذ ذلك الحين إلى حالة من عدم الاستقرار المتزايد. وابتداءً من أيلول (سبتمبر) إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2018، شهدت المحافظة تصاعداً في أعمال العنف ضد المدنيين وفي الاشتباكات البينية لفصئل متحوثة، يغذيها النزاع على الأراضي.

وقد بدأ الاقتتال الداخلي في مارس 2019، عندما اشتبكت الفصائل الحوثية الموالية للسقاف مع الموالين لأبو على العياني.

في نهاية المطاف، تمخض الصراع السياسي على المؤسسة الأمنية بالإضافة إلى الخصومات القبلية الموجودة سابقًا، إلى معارك عنيفة. في يونيو 2019، اشتبكت قبيلة بابكر، المدعومة من السقاف، مع قبيلة سفيان، مما أدى إلى مقتل نائب محافظ إب إسماعيل عبدالقادر السفياني في شوارع مدينة إب.

شاركت في هذه الاشتباكات وحدات من قوات الأمن الموالية للقادة العسكريين المعارضين لتوغل حوثة صعدة، كما أظهر هذا الصراع كيف أن الحدود بين الدولة واللادولة في مناطق الحوثي باتت غير واضحة.

عبد القادر السفياني يعد من أوائل الموالين للحوثيين: فهو يمثل الجماعة في إب منذ عام 2011، وشارك في الاستيلاء على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وشارك لاحقًا في القتال في الساحل الغربي وفي المناطق الوسطى.

الحوثيون ردوا بإقالة السقاف من إدارة الأمن واستبداله بعميلهم المخلص أبو علي العياني.

يبدو أن الاقتتال الداخلي كان مدفوعًا إلى حد كبير بوجود خلاف بين النخبة المحلية في إب والموالين للحوثيين من صعدة. فبعد مقتل صالح في ديسمبر 2017، سارع الحوثيون للاستحواذ على مؤسسات الدولة، واستبدلوا الحوثة المحليين أو التابعين للمؤتمر الشعبي العام بمتشددين مقربين من الدائرة الداخلية للحركة القابعة في جبال مران بصعدة.

ونظراً لأن عدد القتلى بات يقترب الآن من 100,000 قتيل منذ عام 2015، فإن الصراع يزداد تعمّقاً وخطورة جراء الاقتتالات المناطقية التي تجعل من حله أكثر صعوبة.

وعلى الرغم من تداعياته الدولية، فإن جذور الصراع اليمني لا تزال محلية في الغالب، وتعكس الصراعات الوطنية ودون الوطنية من أجل السلطة والنفوذ. وفي وسط وشمال اليمن، أدت المعارضة المحلية لهيمنة الحوثيين إلى حوادث عنف متعددة شملت جماعات محلية وحلفاء سابقين للحوثيين. مع ذلك فإن ديناميكيات "تعاون أو حكم" تلك ليست فريدة بالنسبة لإب وحدها، ولكنها كانت مفيدة في تعزيز السلطة الحوثية عبر محافظات أخرى مثل صنعاء وعمران والمحويت وذمار وغرب مأرب.

في حين أن الحوثيين تمكنوا حتى الآن من ترويض التداعيات الخطيرة المحتملة لمثل هذه الأحداث، فإنهم ربما يكافحون لفرض حكمهم في حالة بقاء جيوب المقاومة هذه أو تنشيطها. ونظراً لركود الصراع وكون التصعيد العسكري لم يعد وشيكاً، فقد يشكل إبقاء جبهتهم الداخلية موحدة أكبر تحدٍ لحكم الحوثيين في المستقبل.

وعلى الرغم من انضواء دول إقليمية في الصراع المحتدم في اليمن ، فإن جذور هذا الصراع لا تزال محلية في الغالب ، وتعكس الصراعات الوطنية ودون الوطنية من أجل السلطة والنفوذ.

في وسط وشمال اليمن ، تطورت المعارضة المحلية لهيمنة الحوثيين إلى حوادث عنف متعددة شملت جماعات محلية وحلفاء سابقين للحوثيين. بيد أن ديناميات الخيار المشترك والسيطرة هذه ليست فريدة بالنسبة إلى إب ، ولكنها ساهمت في تعزيز سلطة الحوثيين في محافظات أخرى مثل صنعاء وعمران والمحويت وذمار وغرب مأرب.

صحيح أن الحوثيين تمكنوا - حتى الآن - من ترويض التداعيات الخطيرة المحتملة لمثل هذه النزاعات ، لكنهم قد يجاهدون لفرض حكمهم في حالة بقاء جيوب المقاومة هذه أو تحفيزها مجدداً للقتال.

ومع انحسار الصراع مع التحالف والحكومة اليمنية فقد يكون التحدي الأكبر للجماعة الحوثية مستقبلاً هو إبقاء جبهتهم الداخلية موحدة.