شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مغترب يمني في أمريكا برصاص عصابة سطو مسلح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مغترب يمني من أبناء محافظة إب، برصاص عصابة مسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت مصادر مقربة من الشاب " أيمن فهد قايد الطيري"، قتل في عملية سطو مسلح لمحل تجاري يعمل فيه مساء الخميس في ولاية نبراسكا الأمريكية، وفق ماذكرته صفحة "المغترب اليمني في أمريكا"

وأشارت المصادر إلى أن الشاب المغترب ينتمي إلى مديرية بعدان بمحافظة إب وسط اليمن.

يذكر أن حوادث مماثلة ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة استهدفت مغتربين يمنيين بعمليات سطو مسلح ينفذها مسلحون بهدف السرقة.