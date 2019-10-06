شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي أجبرت 50 مواطناً في عمران على تجنيد أولادهم مقابل سلال غذائية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت منظمات حقوقية يمنية وعربية، إن مليشيات الحوثي الإنقلابية أجبرت أكثر من 50 مواطناً في محافظة عمران على تجنيد أولادهم مقابل اعتماد سلال غذائية تمنحها المنظمات الإغاثية.

وأضافت: ان هذه الخطوات تأتي لتعزز من إصرار المليشيات على ابتزاز المدنيين واستغلال حاجتهم للدفع بأطفالهم إلى معسكرات التجنيد مقابل تقديم الغذاء المقدم لهم من المنظمات الدولية، وفقاً لتقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.

Advertisements

وأكد حقوقيون وناشطون محليون في صنعاء، أن الميليشيات لم تتوقف للحظة واحدة منذ نشأتها عن عملية استهداف اليمنيين بعدد من الجرائم والانتهاكات.

وأشارت إلى أن المليشيات تقوم بإصدار تعميمات تعسفية في الأوساط التربوية تضمنت منع غياب أي معلم رغم استمرار إيقاف مرتباتهم ومنع العمل بجدول الطوارئ ووضع البدائل والالتزام بدوام كامل.

وأوضحت المنظمات الحقوقية، أن ميليشيات الحوثي مستمرة في انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب اليمني، مستغلة الظروف المعيشية التي فرضتها على اليمنيين لتحقيق مخططاتها الإجرامية والسلالية في اليمن.