شكرا لبحثكم عن خبر البدء بمحاكمة شخص هرب متفجرات بربع مليون دولار عبر اليمن في المملكة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن في المملكة العربية السعودية البدء في أولى جلسات المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض بمحاكمة 45 شخصاً بتهم إرهابية، ، بينها العمل على تهريب نصف طن من مادة "تي إن تي" عن طريق اليمن.

وضمت قائمة المحالين للمحاكمة شخص وفر استراحة في محافظة ضرماء لتكون وكراً لتنظيم إرهابي، والعمل على تهريب نصف طن من مادة "TNT" بتكلفة بلغت ربع مليون دولار عن طريق اليمن.

ووجهت المحكمة للمتهمين أيضاً تهم تفجير 5 مساجد في السعودية والكويت ومحاولة نشر الفتنة الطائفية، واغتيال رجال أمن وصناعة متفجرات وأحزمة ناسفة وتمويل الإرهاب.

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وشملت قائمة المتهمين بالقضية امرأتان إحداهما سعودية والأخرى فلبينية، وقيادي بتنظيم داعش الإرهابي في السعودية.

بدوره طلب الإدعاء العام الحكم بالحد حرابة أو تعزيراً لغالبية المتهمين، والسجن والغرامة لآخرين.