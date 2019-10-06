بحرية التحالف تنقذ سفينة ركاب يمنية على متنها 60 مسافرا

الأحد 6 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

تمكنت بحرية التحالف من إنقاذ سفينة ركاب يمنية على متنها 60 شخصا و 5 من طاقمها، بعد تعرض محركها لعطل قبالة سواحل المهرة شرقي اليمن.



في التفاصيل، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، السبت، عن مصدر محلي قوله إن القوات البحرية للتحالف عثرت على سفينة ركاب (عبري) على متنها 60 مسافرا يمنيا، إضافة لطاقمها المكون من 5 بحارة من جزيرة سقطرى.

عطل بالمحرك

وأشار المصدر إلى أن السفينة اختفت في عرض البحر الأربعاء الماضي أثناء توجهها من سواحل المهرة باتجاه سقطرى قبل أن يتعرض محركها للعطل.

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وبحسب المصدر، باشرت قوات التحالف البحرية بعملية البحث والإنقاذ بواسطة أحد زوارقها البحرية.

وأضاف أنه بعد 18 ساعة من البحث تم العثور على السفينة وسحبها بعد الاطمئنان على جميع ركابها وطاقمها إلى ميناء نشطون.

كذلك لفت إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لركاب السفينة وطاقمها في مستشفى الغيظة، نتيجة الإعياء الشديد ونقص الماء والغذاء.

وكان وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين قد أطلق نداء لإغاثة السفينة التي تعطلت قبالة ساحل "رأس فرتك" بمحافظة المهرة.