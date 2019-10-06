شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الغاز بصنعاء تعلن القضاء على الازمة خلال 48 ساعة بعد اقرار التسعيرة الجديدة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت شركة الغاز بصنعاء إنه وخلال الـ 48 ساعة سيتم القضاء على الأزمة وتشغيل الطرمبات الخاصة بالسيارات والبيع المباشر وكذلك المطاعم. جديد "الخليج 365": Advertisements واضافت شركة الغاز بالقول إن تجار ومستوردي الغاز تقدموا بطلب بشأن من يتحمل غرامة تاخير السفن المقدرة بـ 28 يوما، وتم تشكيل لجنة من المالية والنفط والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمؤسسة العامة للنفط والغاز لحل الاشكالية وتحديد الغرامة وكذا سعر البيع ومباشرة عملية التوزيع. وحسب مراقبون ان شركة الغاز تعتزم احتساب غرامة تأخير السفن وفرضها على كل لتر غاز يتم بيعه للمواطنين. وأضافوا ان الغرامة ستكون باهظة جدا حيث من المتوقع ان يصل سعر اللتر الواحد من 1500 ريال الى 2000 ريال في حالة تهربت خزينة الدولة من تحمل الغرامات حسب ادعائها وتم احتساب تكلفة الغرامة على الكميات المباعة للمواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة الغاز بصنعاء تعلن القضاء على الازمة خلال 48 ساعة بعد اقرار التسعيرة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.