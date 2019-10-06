شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. المضحك المبكي في تصريحات الحوثي ..محمد علي يعلن موعد وقف الحرب اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي محمد علي الحوثي اليوم السبت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المعيقة للسلام في اليمن، وشريك أساسي في ما أسماه العدوان.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "غازتدوار" التركية، أن "الحرب اليمنية ستنتهي عندما يتوقف الدعم الأجنبي لها من قبل الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين والفرنسيين بحسب قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة

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وتعليقا منه على تعاطي النظام السعودي مع مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى قال الحوثي: "إن قبل ما أسماه بتحالف العدوان مبادرة المجلس السياسي الأعلى فهذا ما تريده صنعاء حلا سلميا لشعب اليمني، وإن أبوا فلن يقدم الشعب اليمني رقابة لتذبح كما قال قائد الثورة، لكنه سيؤلم أكثر".

ووفقاً ملا نقتله وكالة سبوتنيك العالمية فقد جدد محمد علي الحوثي، تأكيده بأن اليمنيين في موقع الدفاع عن النفس، مشيرا إلى ترحيب القيادة السياسية في صنعاء بأي مبادرة للحوار.

ولفت في نفس السياق إلى أن الحصار جريمة حرب وصورة قاتمة لإرهاب صنع أسوأ أزمة إنسانية.

