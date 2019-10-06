- 1/2
- 2/2
مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي في حجة
الأحد 6 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365
أفادت مصادر محلية، بمقتل مواطن، برصاص قيادي في مليشيات الحوثي الانقلابية، في مديرية بني قيس بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد.
وأضاف المصدر ان القيادي الحوثي أبوطه النهاري وبصحبة مشرف عام المديرية المدعو أبوالحسن، استقدم عشرات الأطقم، واقتحم منزل المواطن محمد حسن عكاش، والذي رفض عودة ابنه إلى معسكر المليشيات في المديرية.
واوضح المصدر أن القيادات الحوثية هددت بإحراق منزل عكاش بعد منعه لهم من أخذ ابنه بالقوة، ما أغاض المشرف الحوثي وأصر على أخذ الابن بالقوة مع سلاحه الشخصي.
وأكد المصدر ان أحد القيادات الحوثية، أطلق رصاصة تجاه الأب بعد ان تمنع تسليم ابنه، فأرداه قتيلاً أمام أطفاله.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.