مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي في حجة

الأحد 6 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

أفادت مصادر محلية، بمقتل مواطن، برصاص قيادي في مليشيات الحوثي الانقلابية، في مديرية بني قيس بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد.



وأضاف المصدر ان القيادي الحوثي أبوطه النهاري وبصحبة مشرف عام المديرية المدعو أبوالحسن، استقدم عشرات الأطقم، واقتحم منزل المواطن محمد حسن عكاش، والذي رفض عودة ابنه إلى معسكر المليشيات في المديرية.

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واوضح المصدر أن القيادات الحوثية هددت بإحراق منزل عكاش بعد منعه لهم من أخذ ابنه بالقوة، ما أغاض المشرف الحوثي وأصر على أخذ الابن بالقوة مع سلاحه الشخصي.

وأكد المصدر ان أحد القيادات الحوثية، أطلق رصاصة تجاه الأب بعد ان تمنع تسليم ابنه، فأرداه قتيلاً أمام أطفاله.