شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قيادات من قوات العمالقة تتمرد والامارات في مازق جنوب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصارد محلية أن خلافات حادة نشبت بين قيادات ألوية العمالقة جنوب اليمن اعقبها انشقاقات واسعة بين هذه القيادات وضعت الامارات في مأزق وفق المصادر الخاصة بـ يمن تايم . وأكدت المصادر أن بعض القيادات رفضت القتال ضد الشرعية حيث انسحب عدد كبير منهم وعادوا إلى منازلهم وخاصة أبناء الصبحية في محافظة لحج علاوة عن أبناء محافظة أبين . جديد "الخليج 365": Advertisements وصل مساء امس السبت اللواء الثالث التابع لقوات العمالقة الجنوبية في جبهة الساحل الغربي عسكرية إلى العاصمة عدن ومحافظة أبين جنوب اليمن , ضمن التعزيزات التي تتوافد للمحافظات الجنوبية. وقالت مصادر خاصة ان التعزيزات وصلت أبين وعددها ثلاثة الوية لدعم جبهات القوات الجنوبية.

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