عاجل : يحدث الان في مكة المكرمة ...مجهولون يهاجمون رجال الامن ومقتل جندي ووزارة الداخلية في حالة استنفار " تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - تعرض رجل أمن في مكة المكرمة لإصابات خطيرة، أثناء ملاحقته لشخصين يستقلان دراجة نارية مخالفة، وبدون لوحات. وأصيب رجل الأمن إثر حادث تعرض له أثناء ملاحقة المشتبهين، في شارع الستين بمكة المكرمة ما عرضه إلى غيبوبة تامة بعد كسر بالجمجمة، وأُدخل مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، ثم نُقل إلى مستشفى النور التخصصي. جديد "الخليج 365": Advertisements وتكثف الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة بحثها عن الشخصين، لضبطهما، وإكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

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