في رسالة للسعودية.. قيادي في أنصار الله يفاجأ وسائل الإعلام بحزام الرصاص

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

فاجأ نائب رئيس مجلس الشورى اليمني والقيادي في انصار الله ، محمد ناصر البخيتي، وسائل الإعلام العربية والدولية بظهورة على الشاشات بلباسه اليمني وحزام الرصاص على اكتافه، في رسالة واضحة للتحالف السعودي بسوء الأيام القادمة على التحالف .

وظهر البخيتي على قناة “الميادين” الفضائية معلناً إن “على الإمارات مواكبة حركتها العسكرية بمواقفها السياسية بشأن الانسحاب من اليمن”، مضيفاً أن “قواعد الاشتباك لن تتغير”، .

وأوضح أن “اليمن لن يقبل بأي طرح من قبيل وقف السعودية جزئياً لغاراتها مقابل وقف كامل لاطلاق النار من قبلنا”.

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وأكد نائب رئيس مجلس الشورى أن “استخدام ميناء المخا عسكرياً هو أمر مخالف للقوانين الدولية”، مشيراً إلى أن “التحركات الاماراتية تؤكد للجميع أن المستهدف هو اليمن بأكمله”.

واعتبر أن وصول 100 مدرعة ومدافع لنقلها إلى تعز هي خطوة إماراتية “خاطئة”، مضيفاً أن “الإمارات تسعى إلى تثبيت وجودها في تعز وهذا يتعارض مع إعلانها عن الانسحاب من اليمن”. .

وجزم البخيتي قائلاً: “لا نراهن على صحوة ضمير محمد بن سلمان أو محمد بن زايد بل نراهن على صمودنا”، ولفت إلى أن “كل الخطوات الإماراتية تجري بإشراف أميركي وقواعد الاشتباك لن تتغير