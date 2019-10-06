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عدن - ياسمين التهامي - فراش يغتصب طفل ثم يتوجه الى امه ليكمل فعلته..صور

span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: br, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 32.400001525878906px; text-align: right;">جريمة بشعة هزت أرجاء عزبة الحاج خليل بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية بمصر، بعد اغتصاب الطفل أحمد النجار، البالغ من العمر 4 سنوات من بواب مدرسة يوسف حامد.

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وقال ضياء يحيي، أحد أهالي القرية لـ"الدستور": "اغتصب فراش المدرسة مخلص محمد، البالغ من العمر 50 عامًا، الطفل داخل المدرسة، وبما أنه البواب فلديه المفاتيح، ويوميًا يغتصب الطفل، وفي المرة الأخيرة لاحظت الأم على ابنها طفي سجاير وعلامات ضرب".

وأضاف:" أخبر الطفل أمه بكل شيء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وحبس الفراش 3 أشهر خرج بضمان محل إقامته، وبعدها قاموا بعمل قعدة عرفية وحكموا أن تأخذ الأم 50 ألف جنيه تعويضًا، فانصرف البعض من القعدة والآخرون لم يعجبهم، فعرضوا نصف المنزل لها ولكن زوجته رفضت".

وتابع: "تأخر التقرير النهائي وذهب الفراش للأم وهددها، فتنازلت وأخذت ابنها إلى الغردقة، لعيش عند أهل والده المتوفي، وعاد الفراش إلى المدرسة وكأن شيئًا لم يحدث، وطالب الأهالي بنقله وقاموا بعمل منشورات حتى تمت الاستجابة، وجعلوه حارسا على إحدى المدارس، ولكننا نطالب بمحاكمة هذا الشخص الذي لم يحترم الدين ولا الأخلاق".