شكرا لبحثكم عن خبر الاكثر مشاهدة - ‘‘فوق الركبة وصدر مكشوف’’ الفنانة السعودية أسيل عمران تتحول إلى عارضة أزياء وتستفز السعوديين بلباس مثير للغاية .. ونشر (صور فاضحة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - فاجأت الفنانة السعودية أسيل عمران، الجميع بظهورها في عرض أزياء مؤخراً في أسبوع باريس للموضة Paris Fashion Week 2019، حيث سارت على الـCatwalkفي عرض خطف الأنظار بملابس مثيرة وصار حديث مدونات الموضة ومنصات السوشيال ميديا.

وسارت أسيل عمران على ممشى العارضات بجمبسوت سوداء أنيقة أوف شولدر بينت جمال قوامها وبشرتها، وذلك خلال عرض Le Defile L’Orealفي أسبوع باريس للموضة، حيث شاركت عدد من النجمات في العرض من بينهن اللبنانية دانييلا رحمة، بالإضافة لعدد من النجمات العالميات من بينهن كاميلا كابيو وهيلين ميرين وإيفا لونغوريا.

وأطلت النجمة السعودية الحسناء خلال حدث التعاون بين ماركتي كارل لاغرفيلد ولوريال باريس للمكياج بجاكيت مخملي أحمر مع تنورة من الجلد لتظهر أناقتها وجاذبيتها، كما أطلت في ظهور ثالث في جلسة تصوير مع عدد من العارضات بتنورة متكسرة من الجلد بلون الكاشمير والتي نسقتها مع جاكيت جلدي أسود قصير.



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