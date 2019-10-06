شكرا لبحثكم عن خبر عــــاجل .. الاعلان عن تعيين "بن سلمان" ملكاً على السعودية والسعوديون يجن جنونهم من الفرح .. شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - عــــاجل .. الاعلان عن تعيين "بن سلمان" ملكاً على السعودية والسعوديون يجن جنونهم من الفرح

كشف الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان ​آل سعود​ أن "تعيين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملكًا على ​السعودية​ سيكون قريبًا جدًا".

وأشار في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، إلى أن "الأيام القليلة المقبلة سوف نشهد إعلان الخائن التافه محمد بن سلمان ملكًا على المملكة، وقد كانت خطته مبنية بالتعاون والتنسيق مع جهاز ​الاستخبارات الأميركية​ CIA".

ولفت الامير المنشق، إلى أنّ "الخطة التي ستُنفذ تتضمن تغيير حرس الملك الشخصي، وإحلالهم بالمرتزقة ​بلاك ووتر​، وذلك تمهيدًا لإعلان الخائن العميل ملكًا على بلاد السعودية

يذكر أنّ صباح الأحد، قُتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، برصاص صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، إثر خلافٍ شخصي بينهما، دون مزيد من التفاصيل.

Advertisements

وأعلنت وسائل الإعلام السعودية، أنّ "رئاسة الحرس الملكي قررت تعيين سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص خلفا للواء عبد العزيز بن بداح الفغم".



كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجل .. الاعلان عن تعيين "بن سلمان" ملكاً على السعودية والسعوديون يجن جنونهم من الفرح .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.