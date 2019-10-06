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مقتل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قبل قليل بهذة الطريقة المروعة .. والجاني اقرب المقربين منها ..«شاهد الصور والتفاصيل»

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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