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عاجل : حرب الخليج الثالثة تقرع ابوابها...الدفاعات الجوية القطرية تسقط طائرة اماراتية حلقت في سمائها ولحظات ترقب لما سيحدث خلال الساعات القادمة !!

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : حرب الخليج الثالثة تقرع ابوابها...الدفاعات الجوية القطرية تسقط طائرة اماراتية حلقت في سمائها ولحظات ترقب لما سيحدث خلال الساعات القادمة !!

قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الدفاعات الجوية القطرية تمكنت صباح اليوم من اسقاط طائرة تجسس اماراتية حاول اختراق الاجواء القطرية.

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واضاف ناشطون قطريون على منصة تويتر انهم سمعو انفجارا عنيف في سماء العاصمة الدوحة اثناء اعتراض الدفاعات الجوية للطائرة الإماراتية.

وتعد هذة المرة الاولى التي ترسل فيها الامارات طائرة تجسس إلى قطر ، وهو ما اعتبرة مراقبون تصعيد خطير من محمد بن زايد .

ويتوقع المراقبون ان يكون هذا التصعيد شرارة الحرب بين الدولتين.

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